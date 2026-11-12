Rosja ponownie zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu winnickiego

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu winnickiego. W wyniku kolejnego ataku wroga ponownie uszkodzono obiekty energetyczne, co spowodowało konieczność przeprowadzenia prac awaryjno-naprawczych.

Obecnie ekipy awaryjno-naprawcze „Winnicaoblenergo” pracują bezpośrednio w miejscu uszkodzeń. Energetycy dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć skutki ostrzału i przywrócić dostawy energii elektrycznej.

„Pracownicy energetyczni dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć skutki ataku i przywrócić dostawy energii elektrycznej mieszkańcom jednej z części obwodu winnickiego. Rozumiemy, jak ważne jest, aby w każdym domu było światło, zwłaszcza w obecnych warunkach. Dlatego prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie trwania prac naprawczych” – czytamy w komunikacie spółki.

Informację tę przekazuje spółka akcyjna „Winnicaoblenergo”.

Rankiem 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła miejscowa mieszkanka, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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