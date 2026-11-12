Росія повторно атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини

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Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Унаслідок чергової ворожої атаки знову пошкоджено об’єкти енергетики, через що виникла потреба у проведенні аварійно-відновлювальних робіт.

Наразі аварійно-відновлювальні бригади «Вінницяобленерго» працюють безпосередньо на місці пошкодження. Енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити електропостачання.

«Енергетики докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше усунути наслідки атаки та повернути електропостачання жителям одного з куточків Вінниччини. Розуміємо, наскільки важливо мати світло в кожній оселі, особливо в нинішніх умовах. Тому просимо мешканців із розумінням поставитися до ситуації та зберігати терпіння, поки тривають відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні компанії.

Про це повідомляє АТ «Вінницяобленерго».

Уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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