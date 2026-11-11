W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska ostrzelały 35 miejscowości w obwodzie chersońskim

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Prokudin.

Według jego słów, pod ostrzałem wrogich dronów, nalotów lotniczych i ostrzałów artyleryjskich znalazły się: Antonówka, Komyshany, Prydniprovske, Berysław, Nowoworoncowka, Noworajsk, Chreszczenówka, Stanisław, Oleksandrówka, Sofiówka, Tomina Balka, Nowodmytrowka, Kizomis, Dniprowskie, Veletenskie, Bilozerka, Pryozierne, Sadowe, Molodizhne, Kostyrka, Wirówka, Dariówka, Fedorówka, Mykiłskie, Uljanówka, Ingulec, Czajczyne, Zmijówka, Iwanówka, Lwów, Michajłówka, Nowokajry, Nowooleksandrówka, Tiahyńka i Chersoń.

Uszkodzonych zostało sześć budynków wielokondygnacyjnych, trzy domy prywatne, budynek gospodarczy oraz supermarket.

Jak zaznaczył Prokudin, wczoraj z wyzwolonych gmin regionu ewakuowano osiem osób.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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