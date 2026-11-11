Na kierunku Kostiantynów operatorzy dronów ze 100. oddzielnej brygady zmechanizowanej wykryli i zlikwidowali okupanta, który próbował schronić się przed atakiem w piwnicy. Nagranie z tej akcji bojowej opublikowała służba prasowa brygady.

Typowe życie okupanta na kierunku Kostiantynów jest niezwykle krótkie, a śmierć – całkowicie niechlubna.

Akt pierwszy: moskiewski okupant, po zorganizowaniu sobie schronienia w piwnicy na wpół zrujnowanego domu prywatnego, wychodzi na zewnątrz, aby spróbować „zamontować” antenę łącznościową.

Akt drugi: okupant zdążył schronić się z powrotem w piwnicy, ale wywiad 100. brygady już go zauważył.

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Scena trzecia – finałowa: kilkoma precyzyjnymi zrzutami z ciężkich bombowców droniarze ze „Stalowej Setki” najpierw „otwierają” piwnicę, a następnie stawiają kropkę nad i, wysyłając wyhodowane w RF mięso armatnie prosto na ruszt do piekła.

W oddziale zaznaczono, że morał tej historii jest taki: nie należy przywłaszczać sobie cudzego mienia ani wtargiwać bez zaproszenia na cudzą ziemię.

Przypomnijmy, że spadochroniarze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli pozycje i sprzęt okupantów na kierunku Kupiańsk.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stację zakłócającą Starlink oraz magazyny okupantów w obwodzie donieckim i zaporoskim.

Na kierunku donieckim oddziały Sił Operacji Specjalnych (SSO) Ukrainy wykryły i zniszczyły rzadki rosyjski kompleks walki radioelektronicznej Triada-2.

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