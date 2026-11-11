在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，第100独立机械化旅的无人机操作员发现并消灭了一名试图躲在地下室逃避打击的占领军士兵。该旅新闻处发布了这段战斗视频。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，占领者的典型生命极其短暂，而他们的死法则完全毫无光彩。

第一幕：一名莫斯科占领者在半毁的民宅地下室搭建好掩体后，爬出屋外试图“安装”通信天线。

第二幕：占领者虽及时躲回地下室，但第100旅的侦察人员早已将其锁定。

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第三幕——最终幕：“钢铁百人队”的无人机操作员利用重型轰炸机进行了数次狙击般精准的投弹，首先“清剿”了地下室， 随后一锤定音，将这些在俄罗斯培育的炮灰直接送上地狱的烤架，让它们在火海中永世不得超生。

该部队指出，这个故事的寓意是：不要觊觎他人的东西，也不要未经邀请就闯入他人的领土。

需要提醒的是，乌克兰武装部队的空降兵在库皮扬斯克方向摧毁了占领者的阵地和技术装备。

此前，乌克兰武装部队在顿涅茨克州和扎波罗热州摧毁了Starlink信号干扰站以及占领军的仓库。

在顿涅茨克方向，乌克兰特种作战部队（SSO）发现并摧毁了罕见的俄罗斯“三合会-2”电子战系统。

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