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На Костянтинівському напрямку оператори безпілотників 100-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили окупанта, який намагався врятуватися від удару в підвалі. Відео бойового епізоду опублікувала пресслужба бригади.

Типове життя окупанта на Костянтинівському напрямку є вкрай коротким, а кончина — абсолютно безславною.

Дія перша: московитський окупант, облаштувавши укриття у підвалі напівзруйнованого приватного будинка, вибирається назовні, аби спробувати «встановити» антену для зв’язку.

Дія друга: окупант встигає сховатися назад у підвал, але розвідка 100-ї бригади його вже помітила.

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Дія третя — фінальна: кількома снайперсько-точними скидами з важких бомберів дронарі «Сталевої Сотки» спочатку «розкривають» підвал, а потім ставлять жирну крапку, відправляючи вирощене в рф гарматне м’ясо прямісінько на мангал до чортяк у пеклі.

У підрозділі зазначили, що мораль цієї історії: не треба зазіхати на чуже і пхатися без запрошення на чужу землю.

Нагадаємо, десантники ЗСУ знищили позиції та технічні засоби окупантів на Куп’янському напрямку.

До цього ЗСУ знищили станцію подавлення Starlink та склади окупантів на Донеччині й Запоріжжі.

На Донецькому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України виявили та знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тріада-2».

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