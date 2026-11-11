Відео: Дронарі 100-ї бригади знищили окупанта, який ховався у підвалі
На Костянтинівському напрямку оператори безпілотників 100-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили окупанта, який намагався врятуватися від удару в підвалі. Відео бойового епізоду опублікувала пресслужба бригади.
Типове життя окупанта на Костянтинівському напрямку є вкрай коротким, а кончина — абсолютно безславною.
Дія перша: московитський окупант, облаштувавши укриття у підвалі напівзруйнованого приватного будинка, вибирається назовні, аби спробувати «встановити» антену для зв’язку.
Дія друга: окупант встигає сховатися назад у підвал, але розвідка 100-ї бригади його вже помітила.
Дія третя — фінальна: кількома снайперсько-точними скидами з важких бомберів дронарі «Сталевої Сотки» спочатку «розкривають» підвал, а потім ставлять жирну крапку, відправляючи вирощене в рф гарматне м’ясо прямісінько на мангал до чортяк у пеклі.
У підрозділі зазначили, що мораль цієї історії: не треба зазіхати на чуже і пхатися без запрошення на чужу землю.
Нагадаємо, десантники ЗСУ знищили позиції та технічні засоби окупантів на Куп’янському напрямку.
До цього ЗСУ знищили станцію подавлення Starlink та склади окупантів на Донеччині й Запоріжжі.
На Донецькому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України виявили та знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тріада-2».