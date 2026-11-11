Видео: Дроноофицеры 100-й бригады уничтожили оккупанта, скрывавшегося в подвале

На Константиновском направлении операторы беспилотников 100-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили оккупанта, который пытался спастись от удара в подвале. Видео боевого эпизода опубликовала пресс-служба бригады.

Типичная жизнь оккупанта на Константиновском направлении крайне коротка, а кончина — абсолютно бесславна.

Действие первое: московитский оккупант, устроив укрытие в подвале полуразрушенного частного дома, выбирается наружу, чтобы попытаться «установить» антенну для связи.

Действие второе: оккупант успевает спрятаться обратно в подвал, но разведка 100-й бригады его уже заметила.

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Действие третье — финальное: несколькими снайперски точными бросками с тяжёлых бомбардировщиков дроноры «Стальной Сотки» сначала «раскрывают» подвал, а затем ставят жирную точку, отправляя выращенное в РФ пушечное мясо прямо на мангал к чертям в ад.

В подразделении отметили, что мораль этой истории такова: не надо посягать на чужое и лезть без приглашения на чужую землю.

Напомним, десантники ВСУ уничтожили позиции и технические средства оккупантов на Купянском направлении.

До этого ВСУ уничтожили станцию подавления Starlink и склады оккупантов в Донецкой и Запорожской областях.

На Донецком направлении подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины обнаружили и уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Триада-2».

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