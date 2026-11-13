Россияне устанавливают флаги, чтобы создать видимость контроля над территориями, — Апостол

Российские военные используют установку флагов как способ создать видимость контроля над определенными территориями. Однако появление российского флага на позиции не обязательно свидетельствует о её фактическом захвате и удержании.

По словам командующего, после того, как украинская сторона обнародовала информацию о результатах боевых действий, российские военные пытались повторно проверить сведения о контроле над отдельными территориями.

В частности, Олег Апостол рассказал о случаях, когда российских военнослужащих специально направляли на позиции для установки флагов. Такие действия должны были продемонстрировать якобы присутствие и контроль российских подразделений на соответствующих участках.

Командующий ДШВ связал эту практику, в частности, с проблемой недостоверных докладов в российской военной вертикали.

Он отметил, что командиры низшего звена могут вводить старшее командование в заблуждение относительно реальной обстановки на поле боя. Из-за этого российское руководство получает искаженную информацию о ситуации на отдельных направлениях.

Таким образом, само по себе установление российского флага не является подтверждением того, что оккупанты действительно захватили территорию и способны её удерживать.

Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Напомним, наиболее активные боевые действия на Сумском участке фронта в настоящее время происходят в так называемом «малом небе». Об этом рассказал командир 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очи» Валерий Поваров в эфире телемарафона «Единые новости».

ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов и дронов РФ, пункту управления в Крыму и объектам подразделения Рубикон.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины в течение 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли успешные удары по нескольким важным военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

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