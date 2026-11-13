Rosyjscy żołnierze wykorzystują wywieszanie flag jako sposób na stworzenie pozorów kontroli nad określonymi terytoriami. Jednak pojawienie się rosyjskiej flagi na danym stanowisku niekoniecznie oznacza jego faktyczne zajęcie i utrzymanie.

Według dowódcy, po opublikowaniu przez stronę ukraińską informacji o wynikach działań bojowych rosyjscy żołnierze próbowali ponownie zweryfikować dane dotyczące kontroli nad poszczególnymi terytoriami.

W szczególności Oleg Apostol opowiedział o przypadkach, w których rosyjskich żołnierzy celowo wysyłano na pozycje w celu wywieszenia flag. Działania te miały rzekomo zademonstrować obecność i kontrolę rosyjskich oddziałów na danych obszarach.

Dowódca Sił Powietrzno-Desantowych powiązał tę praktykę w szczególności z problemem niewiarygodnych raportów w rosyjskiej hierarchii wojskowej.

Zaznaczył, że dowódcy niższego szczebla mogą wprowadzać wyższe dowództwo w błąd co do rzeczywistej sytuacji na polu bitwy. Z tego powodu rosyjskie kierownictwo otrzymuje zniekształcone informacje o sytuacji na poszczególnych kierunkach.

Zatem samo wywieszenie rosyjskiej flagi nie stanowi potwierdzenia, że okupanci rzeczywiście zajęli terytorium i są w stanie je utrzymać.

Informację tę przekazał dowódca Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy Oleg Apostol podczas spotkania z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że obecnie najbardziej intensywne działania bojowe na sumskim odcinku frontu toczą się w tak zwanym „małym niebie”. O tym opowiedział dowódca 425. oddzielnego batalionu systemów bezzałogowych „Ochi”, Walerij Povarow, w programie telewizyjnym „Jedne wiadomości”.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zniszczyły magazyny amunicji i dronów Rosji, punkt dowodzenia na Krymie oraz obiekty oddziału Rubikon.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

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