俄军将竖立旗帜作为一种手段，以营造对特定领土实施控制的表象。然而，俄军旗帜出现在某个阵地，并不一定意味着该阵地已被实际占领并控制。

据指挥官称，在乌克兰方面公布作战结果后，俄军曾试图重新核查有关对特定地区控制权的信息。

特别是，奥列格·阿波斯托尔提到过一些案例，俄军士兵曾被专门派往阵地插旗。此类行动旨在展示俄军部队在相关区域的所谓存在和控制。

空降兵司令将这一做法特别归因于俄罗斯军事指挥体系中报告不实的问题。

他指出，基层指挥官可能会就战场上的实际情况误导上级指挥部。因此，俄罗斯领导层收到的关于某些方向局势的信息会被扭曲。

因此，仅凭竖立俄罗斯国旗这一行为本身，并不能证明占领者确实已夺取该领土且有能力将其控制住。

乌克兰武装部队空降突击部队指挥官奥列格·阿波斯托尔在会见记者时透露了这一情况。

需要指出的是，目前苏梅前线最激烈的战斗正发生在所谓的“小天空”地区。 第425独立无人机系统营“奥奇”的指挥官瓦列里·波瓦罗夫在“统一新闻”电视马拉松节目中透露了这一情况。

乌克兰武装部队打击了俄罗斯的弹药库和无人机仓库、克里米亚的指挥所以及鲁比康部队的设施。

需要指出的是，乌克兰国防军各部队于10月21日及22日凌晨，对俄罗斯占领军的数个重要军事目标实施了成功打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

乌克兰军方发现并摧毁了俄军“布克-M1”防空导弹系统，该系统曾被占领军用于对抗乌克兰空军。

关注我们在