На Сумському напрямку тривають інтенсивні бої дронів

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Найактивніші бойові дії на Сумському відтинку фронту нині відбуваються в так званому «малому небі». Про це розповів командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі» Валерій Поваров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, ворог пробує просуватися, проте результату на землі в нього немає. Не менш інтенсивні бої відбуваються в «малому небі».

«На землі все стоїть, як і було. Моє особисте відчуття, що ворог видихнувся. В нього немає такої сили. Жодного метра вони не просунулися. Є навіть пересування наше вперед. Бої йдуть в дронових силах. Ми постійно намагаємося вразити пілотів ворога, а вони намагаються знайти наших», — розповів командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі».

Не відчули дронарі 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі» і проблем зі Starshield. З однієї причини — «Очі» працюють по території рф.

«Ми ніколи не використовували „старлінки“, вони там не працюють. Ми не використовуємо такі дрони, які використовуються на інших напрямках. Використовуємо інші системи. Ми вже два роки постійно працюємо над тим, щоб відпрацювати інший зв’язок, альтернативний, який дасть нам можливість працювати на території ворога», — зазначив Валерій Поваров.

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