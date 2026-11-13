На Сумском направлении продолжаются интенсивные бои с использованием дронов

Наиболее активные боевые действия на Сумском участке фронта в настоящее время ведутся в так называемом «малом небе». Об этом рассказал командир 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очи» Валерий Поваров в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, враг пытается продвигаться, однако результата на земле у него нет. Не менее интенсивные бои происходят в «малом небе».

«На земле всё стоит, как и было. Моё личное ощущение, что враг выдохся. У него нет такой силы. Ни на метр они не продвинулись. Есть даже наше продвижение вперёд. Бои идут в дроновых силах. Мы постоянно пытаемся поразить пилотов врага, а они пытаются найти наших», — рассказал командир 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очи».

Не испытали дронщики 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очи» и проблем со Starshield. По одной причине — «Очи» работают на территории РФ.

«Мы никогда не использовали „старлинки“, они там не работают. Мы не используем те дроны, которые применяются на других направлениях. Используем другие системы. Мы уже два года постоянно работаем над тем, чтобы наладить другую, альтернативную связь, которая даст нам возможность работать на территории врага», — отметил Валерий Поваров.

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Напомним, подразделения Сил обороны Украины в течение 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли успешные удары по нескольким важным военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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