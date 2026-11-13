Оккупанты атаковали АЗС в Черниговской области: возник пожар
13 ноября российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.
В результате атаки вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
По данным ГСЧС, пострадавших нет.
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на 23 сентября и утром российские войска продолжили атаковать Киев беспилотниками. В Голосеевском районе дрон попал в автозаправочную станцию, также повреждено складское помещение.
На обломках беспилотников, которые поразили АЗС в Киеве, обнаружили дату производства — 28 августа 2026 года.
В ночь на 29 июня российские оккупационные войска атаковали беспилотником автозаправочную станцию в Полтавском районе.