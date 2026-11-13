Оккупанты атаковали АЗС в Черниговской области: возник пожар

13 ноября российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.

В результате атаки вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Источник: ГСЧС Украины

В ночь на 23 сентября и утром российские войска продолжили атаковать Киев беспилотниками. В Голосеевском районе дрон попал в автозаправочную станцию, также повреждено складское помещение.

На обломках беспилотников, которые поразили АЗС в Киеве, обнаружили дату производства — 28 августа 2026 года.

В ночь на 29 июня российские оккупационные войска атаковали беспилотником автозаправочную станцию в Полтавском районе.

Читай нас в