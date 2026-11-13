Okupanci zaatakowali stację benzynową w obwodzie czernihowskim: wybuchł pożar

13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.

W wyniku ataku wybuchł pożar. Służby ratownicze szybko przybyły na miejsce i ugasiły pożar.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) nikt nie ucierpiał.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

W nocy z 22 na 23 września oraz rano rosyjskie wojska kontynuowały ataki na Kijów przy użyciu dronów. W dzielnicy Holosiivskyi dron uderzył w stację benzynową, uszkodzono również magazyn.

Na szczątkach dronów, które uderzyły w stację benzynową w Kijowie, odkryto datę produkcji — 28 sierpnia 2026 roku.

W nocy z 28 na 29 czerwca rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały dronem stację benzynową w rejonie Połtawy.

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