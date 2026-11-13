目前，苏姆前线最激烈的战斗正在所谓的“小天”地区展开。 第425独立无人机系统营“奥奇”的指挥官瓦列里·波瓦罗夫在“统一新闻”电视马拉松节目中透露了这一情况。

据他介绍，敌军虽试图推进，但在地面上并未取得任何进展。而在“小天空”区域，战斗同样激烈。

“地面局势依然如故。我个人感觉，敌人已经力不从心了。他们没有那样的实力。他们连一米都没推进。甚至我们还在向前推进。 战斗主要在无人机部队之间展开。我们不断试图打击敌方飞行员，而他们则试图锁定我方目标，”第425独立无人机系统营“奥奇”的指挥官说道。

第425独立无人机系统营“奥奇”的无人机操作员也没有遇到Starshield带来的问题。原因只有一个——“奥奇”在俄罗斯境内执行任务。

“我们从未使用过‘星链’，因为它在那里无法工作。我们不使用其他战线上使用的那些无人机，而是采用其他系统。 过去两年里，我们一直在致力于开发另一种替代通信方式，这将使我们能够在敌方领土上执行任务，”瓦列里·波瓦罗夫指出。

空降兵在古利亚皮尔方向摧毁了由俄罗斯闪电无人机控制的指挥点。

乌克兰武装部队打击了俄罗斯的弹药库和无人机仓库、克里米亚的指挥所以及鲁比康部队的设施。

需要指出的是，乌克兰国防军各部队于10月21日及22日凌晨，对俄罗斯占领军的数个重要军事目标实施了成功打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

乌克兰军队发现并摧毁了俄军“布克-M1”防空导弹系统，该系统曾被占领军用于对抗乌克兰空军。

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