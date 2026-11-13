Najbardziej intensywne działania bojowe na sumskim odcinku frontu toczą się obecnie w tak zwanym „małym niebie”. Poinformował o tym dowódca 425. oddzielnego batalionu systemów bezzałogowych „Ochi” Walerij Povarow podczas transmisji telemaratonu „Jedne wiadomości”.

Według niego wróg próbuje posuwać się naprzód, jednak nie osiąga żadnych rezultatów na ziemi. Nie mniej intensywne walki toczą się w „małym niebie”.

„Na ziemi wszystko pozostaje tak, jak było. Mam osobiste wrażenie, że wróg stracił siły. Nie ma takiej mocy. Nie posunęli się ani o metr. My nawet posuwamy się do przodu. Walki toczą się w siłach dronowych. Nieustannie staramy się trafić pilotów wroga, a oni próbują namierzyć naszych” – powiedział dowódca 425. oddzielnego batalionu systemów bezzałogowych „Ochi”.

Operatorzy dronów z 425. oddzielnego batalionu systemów bezzałogowych „Ochi” nie mieli również problemów z systemem Starshield. Z jednego powodu — „Ochi” działają na terytorium Federacji Rosyjskiej.

„Nigdy nie korzystaliśmy ze «StarLinków», one tam nie działają. Nie używamy takich dronów, jakie są stosowane na innych kierunkach. Korzystamy z innych systemów. Od dwóch lat nieustannie pracujemy nad opracowaniem innego, alternatywnego systemu łączności, który umożliwi nam działanie na terytorium wroga” – zaznaczył Walerij Povarow.

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Przypomnijmy, że w ciągu dnia 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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