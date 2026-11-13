Росіяни встановлюють прапори для імітації контролю над територіями, — Апостол

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Російські військові використовують встановлення прапорів як спосіб створити видимість контролю над певними територіями. Однак поява російського стяга на позиції не обов’язково свідчить про її фактичне захоплення та утримання.

За словами командувача, після того, як українська сторона оприлюднювала інформацію про результати бойових дій, російські військові намагалися повторно перевіряти відомості щодо контролю над окремими територіями.

Зокрема, Олег Апостол розповів про випадки, коли російських військовослужбовців спеціально направляли на позиції для встановлення прапорів. Такі дії мали продемонструвати нібито присутність і контроль російських підрозділів на відповідних ділянках.

Командувач ДШВ пов’язав цю практику, зокрема, із проблемою недостовірних доповідей у російській військовій вертикалі.

Він зазначив, що командири нижчого рівня можуть вводити старше командування в оману щодо реальної обстановки на полі бою. Через це російське керівництво отримує викривлену інформацію про ситуацію на окремих напрямках.

Отже, саме по собі встановлення російського прапора не є підтвердженням того, що окупанти справді захопили територію та здатні її утримувати.

Про це повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

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