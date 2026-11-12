Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 94 cele powietrzne

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Ukrainę rakietami i dronami bojowymi. Łącznie przeciwnik użył rakiet różnych typów oraz 123 dronów bojowych. Siły obrony powietrznej zneutralizowały 94 cele powietrzne.

Według danych Sił Powietrznych rosyjskie wojska użyły rakiet balistycznych „Iskander-M”, KN-23 i S-400, a także rakiet przeciwokrętowych „Cyrkon”.

Ponadto przeciwnik wystrzelił 123 bezzałogowe statki powietrzne bojowe, w tym 73 odrzutowe Shahed, drony „Gerbera”, S8000 „Banderol” i „Dan-T”, a także drony-imitatory typu „Parodia”.

Pociski wystrzeliwano z terytorium obwodów briańskiego, woroneżskiego i kurskiego w Rosji. Drony wystrzeliwano z Orła, Kurska, Primorsko-Achtaarska i Millerowa, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i Krymu.

Atak powietrzny został odparty przez jednostki lotnictwa, wojsk rakietowych obrony przeciwlotniczej, walki radioelektronicznej oraz systemów bezzałogowych. Do obrony zaangażowano również mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

„Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 5 dronów typu Banderoł/Dan-T oraz 89 wrogich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (z czego 51 to drony odrzutowe), Gerbera, dronów innych typów, a kilka bezzałogowych statków powietrznych typu uderzeniowego nadal znajduje się w powietrzu, działania bojowe trwają!” – czytamy w komunikacie Sił Powietrznych.

Łącznie odnotowano trafienia wrogich środków rażenia w 17 miejscach, a w kolejnych 18 lokalizacjach spadły szczątki zestrzelonych celów.

W nocy wojska rosyjskie przeprowadziły atak na obwód kijowski, wykorzystując rakiety balistyczne i drony bojowe.

W rejonie Obuchowa w wyniku ataku uszkodzono, a miejscami zniszczono budynki produkcyjne i magazynowe przedsiębiorstwa. W miejscu uderzenia wybuchł pożar, który ratownicy szybko ugaszili.

„W momencie ataku na terenie przedsiębiorstwa przebywali pracownicy. Po ogłoszeniu alarmu powietrznego wszyscy opuścili teren. Na szczęście nie odnotowano ofiar” – poinformowano w Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Według słów przewodniczącego Obwodnej Administracji Państwowej w Równie Aleksandra Kowala, rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne oraz zabudowę mieszkaniową w obwodzie.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Jednocześnie w miejscowościach w rejonach rówieńskim i sarneńskim odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej.

„W szczególności bez prądu jest Kostopil. Obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie z generatorów” – napisał Oleksandr Kowal.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rankiem 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła miejscowa mieszkanka, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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