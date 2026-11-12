Россия атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО сбила 94 воздушные цели

В ночь на 12 ноября российские войска вновь атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Всего противник применил ракеты различных типов и 123 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 94 воздушные цели.

По данным Воздушных сил, российские войска применили баллистические ракеты «Искандер-М», KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты «Циркон».

Кроме того, противник запустил 123 ударных беспилотника, среди которых 73 реактивных Shahed, дроны «Гербера», S8000 «Бандероль» и «Дань-Т», а также беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

Ракетные пуски осуществлялись с территории Брянской, Воронежской и Курской областей России. Беспилотники запускались из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Миллерово, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. К обороне также были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 «Бандероль»/«Дань-Т» и 89 вражеских БПЛА типа Shahed (51 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевые действия продолжаются!» — говорится в сообщении Воздушных сил.

Всего попадания вражеских средств поражения зафиксированы в 17 местах, еще в 18 локациях упали обломки сбитых целей.

Ночью российские войска нанесли удар по Киевской области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

В Обуховском районе в результате атаки были повреждены, а местами разрушены производственные и складские помещения предприятия. На месте попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

«На момент атаки на предприятии находились работники. После объявления воздушной тревоги все покинули территорию. К счастью, там обошлось без пострадавших», — сообщили в Киевской областной военной администрации.

По словам главы Ровенской ОГА Александра Коваля, российские войска атаковали объекты энергетики и жилую застройку области.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В то же время в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов зафиксированы перебои с электроснабжением.

«В частности, без света остался Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов», — написал Александр Коваль.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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