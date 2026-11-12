俄罗斯向乌克兰发射了导弹和无人机，防空部队击落了94个空中目标

11月12日凌晨，俄军再次动用导弹和攻击型无人机袭击乌克兰。敌方共使用了多种类型的导弹和123架无人机。防空部队击落了94个空中目标。

据空军消息，俄军动用了“伊斯坎德尔-M”、KN-23和S-400弹道导弹，以及“锆石”反舰导弹。

此外，敌方还发射了123架攻击型无人机，其中包括73架“Shahed”喷气式无人机、“赫伯特”无人机、S8000 “班德罗尔”和“丹-T”，以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

导弹发射地点位于俄罗斯布良斯克州、沃罗涅日州和库尔斯克州境内。无人机则从奥尔洛夫、库尔斯克、普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克和米列罗沃，以及顿涅茨克州和克里米亚的临时被占领土发射。

此次空袭由航空部队、防空导弹部队、电子战部队及无人机系统共同击退。乌克兰国防军的机动火力小组也参与了防御行动。

“据初步数据，截至08:00，防空部队已击落/压制5架‘班德罗尔’/‘丹-T’无人机和89架‘Shahed’型敌方无人机（其中51架为喷气式）， 赫伯拉及其他类型无人机，另有数架攻击型无人机仍在空中，作战行动仍在继续！”——乌克兰空军在通报中表示。

总计在17处地点记录到敌方武器命中，另有18处地点坠落了被击落目标的残骸。

当晚，俄军动用弹道导弹和攻击型无人机对基辅州发动了袭击。

在奥布希夫区，此次袭击导致该企业的生产和仓储设施受损，部分区域甚至被彻底摧毁。被击中处发生火灾，救援人员迅速将其扑灭。

“袭击发生时，企业内有员工在场。空袭警报响起后，所有人员均已撤离该区域。幸运的是，此次事件中无人受伤，”基辅州军事行政管理局通报称。

据里夫内州州长亚历山大·科瓦尔称，俄军袭击了该州的能源设施和居民区。

据初步消息，没有人员死亡或受伤。与此同时，里夫内和萨尔内地区的部分居民点出现了供电中断的情况。

“特别是科斯托皮尔市已断电。关键基础设施正转由发电机供电，”亚历山大·科瓦尔写道。

乌克兰武装部队空军通报了这一情况。

11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松市的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，‘Epicenter’购物中心可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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