W Czerniowcach, w wyniku wrogiego ataku powietrznego 11 listopada, zniszczono cywilne przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Poinformował o tym szef Czerniowieckiej Okręgowej Administracji Wojskowej Rusłan Osypenko.

Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad miastem jeden rosyjski dron. Spadające szczątki zestrzelonego bezzałogowego statku powietrznego spowodowały uszkodzenia infrastruktury obiektu cywilnego. Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby ratownicze, aby zlikwidować skutki sytuacji nadzwyczajnej. Według danych administracji obwodowej w wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń, nie ma ofiar śmiertelnych.

Źródło: Szef Administracji Obwodowej w Czerniowcach Rusłan Osypenko na Facebooku.

W Jagotynie w obwodzie kijowskim wrogi dron uderzył w teren liceum. O ataku poinformował 11 listopada przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko.

Wojska rosyjskie nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzenia obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie poszkodowanej.

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