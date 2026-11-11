В Черновцах обломки российского дрона повредили предприятие пищевой промышленности

В Черновцах в результате вражеской воздушной атаки 11 ноября было разрушено гражданское предприятие пищевой промышленности. Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.

Силы противовоздушной обороны сбили над городом один российский беспилотник. Падение обломков сбитого БПЛА привело к повреждению инфраструктуры гражданского объекта. На месте происшествия работают все экстренные службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По данным ОВА, в результате инцидента никто не пострадал, погибших нет.

Источник: Начальник Черновицкой ОГА Руслан Осипенко в Facebook.

В Яготине Киевской области вражеский дрон попал по территории лицея. Об атаке сообщил 11 ноября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

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