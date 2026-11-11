У Чернівцях уламки російського дрона пошкодили підприємство харчової промисловості

0:00 / 0:00

У Чернівцях внаслідок ворожої повітряної атаки 11 листопада зазнало руйнувань цивільне підприємство харчової промисловості. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Сили протиповітряної оборони знешкодили над містом один російський безпілотник. Падіння уламків збитого БпЛА спричинило пошкодження інфраструктури цивільного об'єкта. На місці події працюють усі екстрені служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За даними ОВА, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, загиблих немає.

Джерело: Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко у Фейсбуці.

У Яготині Київської області ворожий дрон влучив по території ліцею. Про атаку повідомив 11 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські війська продовжуютьзавдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

Читай нас у