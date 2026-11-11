Rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Kramatorska w obwodzie donieckim. Zmiany na froncie odnotowano w pobliżu Kostiantynówki oraz wsi Czerwone.

Według analityków rosyjscy najeźdźcy posunęli się naprzód w pobliżu Kostiantynówki.

Ponadto siły okupacyjne posuwają się naprzód w pobliżu miejscowości Czerwone.

Informację tę przekazali analitycy DeepState.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w pobliżu miejscowości Ługowskie w rejonie Połogowskim obwodu zaporoskiego. Zmiany na linii frontu odnotowali analitycy projektu DeepState.

Przypomnijmy, że rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu miasta Bilytske w rejonie Pokrowskim obwodu donieckiego.

Wrogiem posunął się również w pobliżu miejscowości Mirne w obwodzie zaporoskim.

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