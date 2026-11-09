Російські війська просунулися поблизу Лугівського на Запоріжжі, — DeepState
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Російські окупаційні війська мають просування поблизу населеного пункту Лугівське у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Лугівського (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.
Днями стало також відомо, що зміни на мапі бойових дій зафіксували поблизу сіл Гуляйпільське та Гірке, які розташовані в Пологівському районі області.
Джерело: DeepState.
Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися поблизу міста Білицьке Покровського району Донецької області.
Також ворог просунувся поблизу населеного пункту Мирне на Запоріжжі.