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Rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu Ługowskiego w obwodzie zaporoskim — DeepState

UA.NEWS 09 listopada 2026 10:11
Rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu Ługowskiego w obwodzie zaporoskim — DeepState

Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w pobliżu miejscowości Ługowskie w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim. Zmiany na linii frontu odnotowali analitycy projektu DeepState. 

„Wróg posunął się naprzód w pobliżu Ługowskego (rejon Polohów, obwód zaporoski)” – czytamy w komunikacie. 

W ostatnich dniach ujawniono również, że zmiany na mapie działań wojennych odnotowano w pobliżu wsi Huliaipilske i Hirke, położonych w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim.

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Źródło: DeepState. 

Przypomnijmy, że rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu miasta Bilytske w rejonie Pokrowskim obwodu donieckiego. 

Ponadto wróg posunął się naprzód w pobliżu miejscowości Mirne w obwodzie zaporoskim. 

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