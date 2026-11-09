Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w pobliżu miejscowości Ługowskie w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim. Zmiany na linii frontu odnotowali analitycy projektu DeepState.

„Wróg posunął się naprzód w pobliżu Ługowskego (rejon Polohów, obwód zaporoski)” – czytamy w komunikacie.

W ostatnich dniach ujawniono również, że zmiany na mapie działań wojennych odnotowano w pobliżu wsi Huliaipilske i Hirke, położonych w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim.

Źródło: DeepState.

Przypomnijmy, że rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu miasta Bilytske w rejonie Pokrowskim obwodu donieckiego.

Ponadto wróg posunął się naprzód w pobliżu miejscowości Mirne w obwodzie zaporoskim.

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