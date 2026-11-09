Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych nadal realizują zadania bojowe na terytorium Rosji. W szczególności operatorzy z 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych przeprowadzili operacje specjalne na tyłach wroga, zadając mu straty i zakłócając trasy logistyczne.

W Siłach Operacji Specjalnych wyjaśniono, że takie działania mają nie tylko bezpośredni efekt militarny, ale także wpływają na systemy dowodzenia oraz stan moralno-psychologiczny wroga.

Na opublikowanych materiałach wideo pokazano kilka rodzajów zadań, które wykonywali operatorzy 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych:

wywiad specjalny;

minowanie tras przemarszu rosyjskich żołnierzy i szlaków logistycznych;

zorganizowanie zasadzki inżynieryjnej;

wyznaczanie celów dla załóg bezzałogowych systemów powietrznych.

Według danych Sił Operacji Specjalnych w wyniku przeprowadzonych działań specjalnych czterech żołnierzy RF zostało zabitych, a kolejnych dziewięciu rannych. Ponadto ukraińscy operatorzy zniszczyli pojazd z amunicją.

Siły Operacji Specjalnych poinformowały również o pośrednich skutkach operacji dla przeciwnika. W szczególności wojska rosyjskie są zmuszone do ściągania dodatkowych sił i rezerw, zamykania poszczególnych tras oraz spowalniania logistyki.

Ponadto, według oceny SSO, obecność niewidzialnego zagrożenia zmusza rosyjskich żołnierzy do ograniczania aktywności personelu w rejonie prowadzenia operacji.

„Zdecydowana większość zadań, które Siły Operacji Specjalnych realizują na terytorium Federacji Rosyjskiej, nigdy nie jest upubliczniana” – dodano w Siłach Operacji Specjalnych.

Centrum prasowe SSO opublikowało nagranie wideo przedstawiające wybrane fragmenty działań ukraińskich żołnierzy.

Wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom przeciwnika i utrudniają mu przemieszczanie się.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.

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