Бойцы ССО уничтожили четырёх российских военнослужащих и автомобиль с боеприпасами в тылу оккупантов

Украинские Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи на территории России. В частности, операторы 73-го морского центра ССО провели специальные операции в тылу противника, нанеся ему потери и нарушив логистические маршруты.

В Силах специальных операций пояснили, что такие меры имеют не только непосредственный военный эффект, но и влияют на системы управления и морально-психологическое состояние противника.

На обнародованных кадрах показаны несколько видов задач, которые выполняли операторы 73-го морского центра ССО:

специальная разведка;

минирование маршрутов передвижения российских военных и путей снабжения;

установку инженерной засады;

целеуказание для расчетов беспилотных авиационных комплексов.

По данным ССО, в результате проведенных специальных действий четверо военнослужащих РФ уничтожены, ещё девять ранены. Кроме того, украинские операторы уничтожили автомобиль с боеприпасами.

В Силах специальных операций также сообщили о косвенных последствиях операции для противника. В частности, российские войска вынуждены стягивать дополнительные силы и резервы, закрывать отдельные маршруты и замедлять логистику.

Кроме того, по оценке ССО, наличие невидимой угрозы вынуждает российских военных ограничивать активность личного состава в районе проведения операции.

«Абсолютное большинство задач, которые ССО выполняют на территории РФ, никогда не становится достоянием общественности», — добавили в Силах специальных операций.

Пресс-центр ССО обнародовал видео с отдельными эпизодами работы украинских военных.

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не достигают существенных успехов благодаря контратакам Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

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