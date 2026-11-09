ЗСУ стримують просування окупантів контратаками, — ISW

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Російські війська продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 7 та 8 листопада продовжували наступати, проте не змогли просунутися вперед. Зокрема, 8 листопада вони атакували на північний схід від Борівської громади. У цьому районі українські військові проводили контратакувальні дії.

На Лиманському напрямку загарбники наступали поблизу самого міста та на північний схід від нього, вздовж річки Оскіл. Однак досягти просування російським військам не вдалося. Сили оборони України контратакували поблизу Балки Журавки, розташованої на північний схід від Лимана.

Аналітики ISW також спростували російські заяви про нібито захоплення центральної частини Діброви на південний схід від Лимана. За їхніми оцінками, ця інформація не відповідає дійсності. Водночас українські безпілотники обмежують пересування російських військових у цьому районі.

На Оріхівському напрямку російські війська також не досягли успіхів. 7 та 8 листопада вони проводили обмежені наступальні дії на заході Запорізької області.

У відповідь українські захисники здійснювали контратаки на південний схід від Оріхова.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України завдали удару по позиції окупантів на північний схід від Тернуватого. Аналітики припускають, що перед цим російські військові проникли на цю ділянку.

Ще одну українську атаку на ворожу позицію зафіксували на відео, оприлюдненому 2 листопада. 7 листопада аналітики підтвердили геолокацію запису: південь Варварівки на північний схід від Харкова, куди нещодавно проникли російські військові.

Крім того, ISW спростував заяву російського військового блогера від 6 листопада про нібито захоплення Соболівки на захід від Куп’янська. Водночас Міністерство оборони РФ стверджувало, що взяло цей населений пункт під контроль ще в липні 2025 року.

За оцінками аналітиків, російські війська нещодавно просунулися або проникли на позиції в межах Добропілля, а також на південь і південний захід від міста.

Імовірно, перед цим противник просунувся через Красноподілля та невеликий населений пункт Добропілля, розташований на південь від однойменного міста.

Також російські та українські військові ведуть бої в Надії, що на південний захід від Добропілля. В ISW припускають, що це може свідчити про проникнення російських підрозділів у населений пункт.

За непідтвердженими даними, 8 листопада російські військові намагалися зайти на позиції поблизу Новоявленки на північний схід від Добропілля. Водночас аналітики ISW наголосили, що наразі не мають можливості перевірити цю інформацію.

Таким чином, попри продовження наступальних дій на кількох напрямках, російські війська не змогли досягти значного просування. Контратаки українських захисників та активність безпілотників ускладнюють дії противника.

Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 8 листопада 2026 року.

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

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