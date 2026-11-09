乌克兰武装部队通过反击遏制了占领军的推进——ISW

俄军继续在战线的各个地段发动进攻，但由于乌克兰国防军的反击，未能取得实质性进展。乌克兰守军也对敌方阵地实施打击，并阻碍其行动。

在库皮扬斯克方向，俄罗斯占领军于11月7日和8日继续发动进攻，但未能向前推进。特别是11月8日，他们在博里夫斯卡社区东北部发动了攻击。乌克兰军队在该地区展开了反击行动。

在利曼方向，侵略者沿奥斯基尔河，在利曼市附近及其东北部发动进攻。然而，俄军未能取得推进。 乌克兰防卫部队在利曼东北部朱拉夫卡山附近发动了反击。

ISW分析师还驳斥了俄方关于据称已占领利曼东南方向迪布罗瓦市中心区域的声明。据其评估，该信息与事实不符。与此同时，乌克兰无人机正限制俄军在该地区的行动。

在奥里霍夫方向，俄军同样未取得进展。11月7日和8日，他们在扎波罗热州西部展开了有限的进攻行动。

作为回应，乌克兰守军在奥里霍夫东南方向发动了反击。

在古利亚皮尔方向，乌克兰国防军对特尔努瓦托耶东北部占领军的阵地发动了打击。分析人士推测，此前俄军曾渗透至该区域。

11月2日公布的一段视频记录了乌克兰军队对敌方阵地的另一次攻击。11月7日，分析人士证实了该视频的地理位置：位于哈尔科夫东北部瓦尔瓦罗夫卡以南，该地区近期曾被俄军渗透。

此外，ISW驳斥了俄罗斯军事博主11月6日关于据称已占领库皮扬斯克以西索博利夫卡的声明。与此同时，俄罗斯国防部曾声称早在2025年7月就已控制该定居点。

据分析人士评估，俄军近期已推进或渗透至多布罗皮利亚市境内的阵地，以及该市以南和西南方向的区域。

据推测，在此之前，敌军曾穿越克拉斯诺波迪利亚，并穿过位于同名城市以南的小型聚居点多布罗皮利亚。

此外，俄军与乌军还在多布罗皮利亚西南部的纳迪亚地区展开交火。ISW推测，这可能表明俄军部队已渗透进入该居民点。

据未经证实的消息，11月8日，俄军曾试图攻占多布罗皮利亚东北部诺沃亚夫伦卡附近的阵地。不过，ISW分析师强调，目前尚无法核实这一信息。

因此，尽管在多个方向持续展开进攻行动，俄军仍未能取得显著推进。乌克兰守军的反击以及无人机活动的频繁，给敌军行动带来了困难。

战争研究所（ISW）2026年11月8日的报告证实了这一点。

过去24小时内，前线共发生140起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向最为活跃，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻。

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来， 即2022年2月24日至2026年11月9日期间，俄军总战损人数约为1 609 380人，其中过去24小时内为2 980人。

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