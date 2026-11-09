Siły Zbrojne Ukrainy powstrzymują natarcie okupantów za pomocą kontrataków — ISW

Rosyjskie wojska kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie odnoszą znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.

Na kierunku Kupiański rosyjscy okupanci w dniach 7 i 8 listopada kontynuowali ofensywę, jednak nie zdołali posunąć się naprzód. W szczególności 8 listopada zaatakowali na północny wschód od gminy Borowska. W tym rejonie ukraińskie siły zbrojne prowadziły działania kontratakowe.

Na kierunku limańskim najeźdźcy atakowali w pobliżu samego miasta oraz na północny wschód od niego, wzdłuż rzeki Oskil. Rosyjskim wojskom nie udało się jednak osiągnąć postępów. Siły obronne Ukrainy przeprowadziły kontratak w pobliżu Balka Żurawki, położonej na północny wschód od Limanu.

Analitycy ISW zdementowali również rosyjskie oświadczenia dotyczące rzekomego zajęcia centralnej części Dibrowy na południowy wschód od Limanu. Według ich ocen informacja ta nie odpowiada rzeczywistości. Jednocześnie ukraińskie drony ograniczają przemieszczanie się rosyjskich żołnierzy w tym rejonie.

Również na kierunku Orichów wojska rosyjskie nie odniosły sukcesów. 7 i 8 listopada prowadziły one ograniczone działania ofensywne na zachodzie obwodu zaporoskiego.

W odpowiedzi ukraińscy obrońcy przeprowadzili kontrataki na południowy wschód od Orichowa.

Na kierunku Guliaipil Siły Obronne Ukrainy zadały cios pozycjom okupantów na północny wschód od Ternuwate. Analitycy przypuszczają, że wcześniej rosyjscy żołnierze wkroczyli na ten obszar.

Kolejny ukraiński atak na pozycje wroga został zarejestrowany na filmie opublikowanym 2 listopada. 7 listopada analitycy potwierdzili geolokalizację nagrania: południe Warwarówki, na północny wschód od Charkowa, gdzie niedawno wkroczyły rosyjskie siły zbrojne.

Ponadto ISW zdementowało oświadczenie rosyjskiego blogera wojskowego z 6 listopada dotyczące rzekomego zajęcia Soboliwki na zachód od Kupiańska. Jednocześnie Ministerstwo Obrony RF twierdziło, że przejęło kontrolę nad tą miejscowością już w lipcu 2025 roku.

Według ocen analityków rosyjskie wojska niedawno posunęły się naprzód lub wkroczyły na pozycje w obrębie Dobropilla, a także na południe i południowy zachód od miasta.

Prawdopodobnie wcześniej przeciwnik przedarł się przez Krasnopodillia oraz niewielką miejscowość Dobropillia, położoną na południe od miasta o tej samej nazwie.

Ponadto rosyjskie i ukraińskie siły zbrojne toczą walki w miejscowości Nadija, położonej na południowy zachód od Dobropillia. W ISW przypuszczają, że może to świadczyć o wkroczeniu rosyjskich oddziałów do tej miejscowości.

Według niepotwierdzonych danych 8 listopada rosyjskie siły zbrojne próbowały dotrzeć do pozycji w pobliżu Nowojawlenki, na północny wschód od Dobropillia. Jednocześnie analitycy ISW podkreślili, że obecnie nie mają możliwości zweryfikowania tej informacji.

W ten sposób, pomimo kontynuacji działań ofensywnych na kilku kierunkach, rosyjskie wojska nie zdołały osiągnąć znaczącego postępu. Kontrataki ukraińskich obrońców oraz aktywność dronów utrudniają działania przeciwnika.

Świadczy o tym raport Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) z 8 listopada 2026 roku.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność rosyjskie siły zbrojne wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków przeciwnika.

Łączne straty bojowe rosyjskich sił zbrojnych od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.

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