ВСУ сдерживают продвижение оккупантов контратаками, — ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не добиваются существенных успехов из-за контратак Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

На Купянском направлении российские оккупанты 7 и 8 ноября продолжали наступать, однако не смогли продвинуться вперед. В частности, 8 ноября они атаковали к северо-востоку от Боровской общины. В этом районе украинские военные проводили контратакующие действия.

На Лиманском направлении захватчики наступали вблизи самого города и к северо-востоку от него, вдоль реки Оскол. Однако российским войскам не удалось продвинуться. Силы обороны Украины контратаковали вблизи Балки Журавки, расположенной к северо-востоку от Лимана.

Аналитики ISW также опровергли российские заявления о якобы захвате центральной части Дибровы к юго-востоку от Лимана. По их оценкам, эта информация не соответствует действительности. В то же время украинские беспилотники ограничивают передвижение российских военных в этом районе.

На Ореховском направлении российские войска также не добились успехов. 7 и 8 ноября они проводили ограниченные наступательные действия на западе Запорожской области.

В ответ украинские защитники наносили контратаки к юго-востоку от Орехова.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины нанесли удар по позициям оккупантов к северо-востоку от Терноватого. Аналитики предполагают, что перед этим российские военные проникли на этот участок.

Еще одну украинскую атаку на вражескую позицию зафиксировали на видео, обнародованном 2 ноября. 7 ноября аналитики подтвердили геолокацию записи: юг Варваровки к северо-востоку от Харькова, куда недавно проникли российские военные.

Кроме того, ISW опроверг заявление российского военного блогера от 6 ноября о якобы захвате Соболевки к западу от Купянска. В то же время Министерство обороны РФ утверждало, что взяло этот населенный пункт под контроль еще в июле 2025 года.

По оценкам аналитиков, российские войска недавно продвинулись или проникли на позиции в пределах Доброполья, а также к югу и юго-западу от города.

Вероятно, перед этим противник продвинулся через Краснополье и небольшой населённый пункт Доброполье, расположенный к югу от одноимённого города.

Также российские и украинские военные ведут бои в Надежде, что к юго-западу от Доброполья. В ISW предполагают, что это может свидетельствовать о проникновении российских подразделений в населенный пункт.

По неподтвержденным данным, 8 ноября российские военные пытались зайти на позиции вблизи Новоявленки к северо-востоку от Доброполья. В то же время аналитики ISW подчеркнули, что пока не имеют возможности проверить эту информацию.

Таким образом, несмотря на продолжение наступательных действий по нескольким направлениям, российские войска не смогли добиться значительного продвижения. Контратаки украинских защитников и активность беспилотников затрудняют действия противника.

Об этом свидетельствует отчет Института изучения войны (ISW) за 8 ноября 2026 года.

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

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