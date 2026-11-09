乌克兰特种作战部队继续在俄罗斯境内执行作战任务。特别是，第73海军特种作战中心的人员在敌后开展了特别行动，给敌方造成了损失，并破坏了其后勤补给线。

特种作战部队方面解释称，此类行动不仅具有直接的军事效果，还对敌方的指挥系统及其士气和心理状态产生了影响。

公布的画面展示了第73海军特种作战中心特工执行的多种任务：

特别侦察；

在俄军行进路线和后勤补给线上布设地雷；

设置工兵伏击；

为无人机系统操作组提供目标指示。

据特种作战部队称，此次特别行动共击毙4名俄罗斯军人，另有9人受伤。此外，乌克兰特种作战人员还摧毁了一辆载有弹药的车辆。

特种作战部队还通报了此次行动对敌方产生的间接影响。特别是，俄军被迫调集额外兵力和预备队，封锁部分路线并减缓后勤补给速度。

此外，据特种作战部队评估，这种隐形威胁的存在迫使俄军限制其人员在行动区域内的活动。

“特种作战部队在俄罗斯境内执行的绝大多数任务，从未对外公开，”特种作战部队补充道。

特种作战部队新闻中心公布了一段视频，展示了乌克兰军人的部分行动片段。

俄军继续在战线的各个地段发动进攻，但由于乌克兰国防军的反击，未能取得实质性进展。乌克兰守军也对敌方阵地实施打击，并阻碍其行动。

过去24小时内，前线共发生140起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向活动最为频繁，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻。

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来， 即从2022年2月24日至2026年11月9日，总计约1 609 380人，其中过去24小时内为2 980人。

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