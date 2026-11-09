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重点 与俄罗斯联邦的战争

特种作战部队战士在占领军后方击毙了四名俄罗斯军人，并摧毁了一辆载有弹药的车辆

UA NEWS 09 十一月 2026 10:52
特种作战部队战士在占领军后方击毙了四名俄罗斯军人，并摧毁了一辆载有弹药的车辆

乌克兰特种作战部队继续在俄罗斯境内执行作战任务。特别是，第73海军特种作战中心的人员在敌后开展了特别行动，给敌方造成了损失，并破坏了其后勤补给线。

特种作战部队方面解释称，此类行动不仅具有直接的军事效果，还对敌方的指挥系统及其士气和心理状态产生了影响。

公布的画面展示了第73海军特种作战中心特工执行的多种任务：

  • 特别侦察；
  • 在俄军行进路线和后勤补给线上布设地雷；
  • 设置工兵伏击；
  • 为无人机系统操作组提供目标指示。

据特种作战部队称，此次特别行动共击毙4名俄罗斯军人，另有9人受伤。此外，乌克兰特种作战人员还摧毁了一辆载有弹药的车辆。

特种作战部队还通报了此次行动对敌方产生的间接影响。特别是，俄军被迫调集额外兵力和预备队，封锁部分路线并减缓后勤补给速度。

此外，据特种作战部队评估，这种隐形威胁的存在迫使俄军限制其人员在行动区域内的活动。

“特种作战部队在俄罗斯境内执行的绝大多数任务，从未对外公开，”特种作战部队补充道。

特种作战部队新闻中心公布了一段视频展示了乌克兰军人的部分行动片段。

俄军继续在战线的各个地段发动进攻，但由于乌克兰国防军的反击，未能取得实质性进展。乌克兰守军也对敌方阵地实施打击，并阻碍其行动。

过去24小时内，前线共发生140起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向活动最为频繁，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来， 即从2022年2月24日至2026年11月9日，总计约1 609 380人，其中过去24小时内为2 980人。

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