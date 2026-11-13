Россияне атаковали два района Днепропетровской области, в Днепре вспыхнул пожар

С вечера 12 ноября российские войска обстреливали два района Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В Днепре в результате атаки возник пожар.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

«Враг атаковал два района с помощью беспилотников и артиллерии», — отметил он.

По словам Ганжи, в Днепре в результате атаки загорелось хозяйственное здание. Поврежден также частный дом.

В Никопольском районе россияне наносили удары по райцентру и Марганецкой общине, сообщил Ганжа.

В результате атаки беспилотника 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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