Россияне атаковали два района Днепропетровской области, в Днепре вспыхнул пожар
С вечера 12 ноября российские войска обстреливали два района Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В Днепре в результате атаки возник пожар.
Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.
«Враг атаковал два района с помощью беспилотников и артиллерии», — отметил он.
По словам Ганжи, в Днепре в результате атаки загорелось хозяйственное здание. Поврежден также частный дом.
В Никопольском районе россияне наносили удары по райцентру и Марганецкой общине, сообщил Ганжа.
В результате атаки беспилотника 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.