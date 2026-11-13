Rosjanie zaatakowali dwa rejon w obwodzie dniepropetrowskim; w Dnieprze wybuchł pożar

Od wieczora 12 listopada rosyjskie wojska ostrzeliwały dwie dzielnice obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony i artylerię. W Dnieprze w wyniku ataku wybuchł pożar.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku, Ołeksandr Hanzha.

„Wróg zaatakował dwie dzielnice za pomocą dronów i artylerii” – zaznaczył.

Według słów Ganży w Dnieprze w wyniku ataku zapalił się budynek gospodarczy. Uszkodzony został również prywatny dom.

W rejonie Nikopola Rosjanie ostrzeliwali centrum rejonu oraz gminę Marganetsk, poinformował Ganża.

W wyniku ataku drona 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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