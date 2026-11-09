Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu, w przeddzień nowej rundy trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską w Abu Zabi, wygłosił szereg oświadczeń dotyczących wojny. Twierdzi on, że Kijów rzekomo nie jest gotowy na podjęcie decyzji, które mogłyby zapewnić długotrwały pokój, a Ukraina i jej europejscy partnerzy rzekomo przygotowują się do kontynuacji działań wojennych.

Według rosyjskiego urzędnika Moskwa docenia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny. Jednocześnie oskarżył władze ukraińskie o niechęć do omawiania rozwiązań, które jego zdaniem mogłyby doprowadzić do trwałego pokoju.

Szojgu stwierdził również, że Ukraina i jej europejscy partnerzy rzekomo „są nastawieni na kontynuację wojny”, a nie na poszukiwanie dróg pokojowego rozwiązania.

Osobno sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wyraził niezadowolenie z militaryzacji Europy i nazwał działania w regionach przygranicznych z Rosją prowokacjami.

Ponadto Szojgu oskarżył Polskę i kraje bałtyckie o systematyczną modernizację i rozbudowę infrastruktury wojskowej NATO. Stwierdził również, że państwa zachodnie rzekomo przyczyniają się do szerzenia niestabilności na świecie.

Wszystkie te oświadczenia padły w przeddzień zaplanowanej rundy rozmów między Ukrainą, USA i Rosją w Abu Zabi. Jednocześnie zarzuty Szojgu dotyczące zamiarów Ukrainy i państw europejskich stanowią stanowisko rosyjskiego urzędnika.

Sojgu oświadczył to podczas spotkania sekretarzy rad bezpieczeństwa państw członkowskich WNP.

W skład zespołu negocjacyjnego wejdzie pięciu urzędników: przewodniczący delegacji Rustem Umerow, szef Biura Prezydenta Kirill Budanow, Dawid Arakhamia, Siergiej Kislitsa oraz zastępca szefa Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) Wadim Skibicki.

Przedstawiciele europejscy dołączą do rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, które zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi. Francja będzie reprezentowana podczas konsultacji, aby przedstawić stanowisko krajów europejskich.

Rosja wyśle na trójstronne rozmowy z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi w Abu Zabi delegację wyższego szczebla niż podczas poprzednich rund. W jej skład wejdą wysocy rangą dyplomaci oraz przedstawiciele dowództwa wojskowego, co może świadczyć o gotowości Moskwy do omówienia zarówno kwestii politycznych, jak i sytuacji na froncie.

Kraje europejskie nie są gotowe do rozpatrywania propozycji Moskwy dotyczących zmiany architektury bezpieczeństwa na kontynencie, dopóki Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy i narusza międzynarodowe porozumienia. Takie stanowisko może pogłębić rozbieżności między europejskimi sojusznikami a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, donosi Bloomberg.

Wcześniej Sybiga przedstawił główne żądania Ukrainy przed rozmowami w Abu Zabi.

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirilo Budanow będzie przewodniczył ukraińskiej delegacji podczas międzynarodowych rozmów, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Czytaj nas na