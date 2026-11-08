Франція візьме участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі, – глава МЗС Барро

Європейські представники долучаться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Францію на консультаціях представлятимуть, щоб донести позицію європейських країн.

«Європейці будуть там представлені. Франція буде в Абу-Дабі, щоб брати участь у цих дискусіях», – сказав глава французького МЗС.

Він уточнив, що поки не може назвати конкретного представника Франції, який вирушить на консультації. Водночас міністр наголосив, що участь французької сторони гарантована.

«Але ми точно будемо там», – додав Барро.

За його словами, протягом останніх тижнів європейські країни активніше заявляли про свою позицію американським посередникам і наголошували на необхідності враховувати інтереси Європи під час обговорення майбутнього континенту.

«Останніми тижнями європейці підвищили голос і заявили американським посередникам, що дискусії щодо майбутнього нашого континенту неможливі без урахування наших очікувань і вимог», – зазначив міністр.

Барро пояснив, що саме Франція представлятиме бачення країн Європейського Союзу на переговорах в Абу-Дабі.

«Франція зробить так, щоб голос Європи прозвучав», – заявив він.

Водночас очільник французького МЗС не розкрив подробиць щодо формату участі європейської сторони в консультаціях.

Тристоронню зустріч за участю представників України, США та Росії заплановано на 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Москва раніше неодноразово виступала проти участі представників європейських країн у тристоронньому форматі переговорів.

За інформацією російських ЗМІ, російську делегацію можуть представляти помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, а також представники двох управлінь Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і Юрій Жигарловський.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL у неділю.

Росія направить на тристоронні переговори з Україною та Сполученими Штатами в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж під час попередніх раундів. До її складу увійдуть високопоставлені дипломати та представники військового керівництва, що може свідчити про готовність Москви обговорювати як політичні питання, так і ситуацію на фронті.

Європейські країни не готові розглядати пропозиції Москви про зміну архітектури безпеки на континенті, доки Росія продовжує агресію проти України та порушує міжнародні домовленості. Така позиція може посилити розбіжності між європейськими союзниками та адміністрацією президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Раніше Сибіга назвав головні вимоги України перед переговорами в Абу-Дабі.

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на міжнародних переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

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