Франция примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби, — заявил глава МИД Барро

Европейские представители примут участие в переговорах по прекращению войны в Украине, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Францию на консультациях будут представлять, чтобы донести позицию европейских стран.

«Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», — сказал глава французского МИД.

Он уточнил, что пока не может назвать конкретного представителя Франции, который отправится на консультации. В то же время министр подчеркнул, что участие французской стороны гарантировано.

«Но мы точно будем там», — добавил Барро.

По его словам, в течение последних недель европейские страны более активно заявляли о своей позиции американским посредникам и подчеркивали необходимость учитывать интересы Европы при обсуждении будущего континента.

«В последние недели европейцы повысили тон и заявили американским посредникам, что дискуссии о будущем нашего континента невозможны без учета наших ожиданий и требований», — отметил министр.

Барро пояснил, что именно Франция будет представлять позицию стран Европейского Союза на переговорах в Абу-Даби.

«Франция позаботится о том, чтобы голос Европы был услышан», — заявил он.

В то же время глава французского МИД не раскрыл подробностей относительно формата участия европейской стороны в консультациях.

Трехсторонняя встреча с участием представителей Украины, США и России запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Москва ранее неоднократно выступала против участия представителей европейских стран в трехстороннем формате переговоров.

По информации российских СМИ, российскую делегацию могут представлять помощник Владимира Путина Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL в воскресенье.

Россия направит на трехсторонние переговоры с Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих раундов. В её состав войдут высокопоставленные дипломаты и представители военного руководства, что может свидетельствовать о готовности Москвы обсуждать как политические вопросы, так и ситуацию на фронте.

Европейские страны не готовы рассматривать предложения Москвы об изменении архитектуры безопасности на континенте, пока Россия продолжает агрессию против Украины и нарушает международные договоренности. Такая позиция может усугубить разногласия между европейскими союзниками и администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Ранее Сибига назвал основные требования Украины перед переговорами в Абу-Даби.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

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