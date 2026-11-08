欧洲代表将参加定于11月10日至11日在阿布扎比举行的关于结束乌克兰战争的谈判。法国将派代表出席磋商，以传达欧洲各国的立场。

“欧洲国家将派代表出席。法国将前往阿布扎比参与这些讨论，”法国外交部长表示。

他补充道，目前尚无法透露将出席磋商的具体法国代表人选。但这位部长同时强调，法国方面的参与已成定局。

“但我们肯定会到场，”巴罗补充道。

据他介绍，在过去几周里，欧洲各国更积极地向美国调解方表明了自己的立场，并强调在讨论欧洲大陆未来时必须考虑欧洲的利益。

“最近几周，欧洲各国提高了发声力度，并向美国调解方表明，如果不考虑我们的期望和要求，就不可能就我们大陆的未来进行讨论，”这位部长指出。

巴罗解释说，正是法国将在阿布扎比的谈判中代表欧盟各国表达共同愿景。

“法国将确保欧洲的声音被听见，”他强调道。

与此同时，这位法国外交部长并未透露欧洲方面参与磋商的具体形式。

由乌克兰、美国和俄罗斯代表参加的三方会晤定于11月10日至11日在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行。

此前，莫斯科曾多次反对欧洲国家代表参与三方谈判。

据俄罗斯媒体报道， 俄罗斯代表团可能由弗拉基米尔·普京的助手弗拉基米尔·梅丁斯基、副外长谢尔盖·利亚布科夫和米哈伊尔·加卢津，以及俄罗斯武装力量总参谋部两个部门的代表伊戈尔·科斯蒂尤科夫和尤里·日加罗夫斯基组成。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗周日接受RTL电台采访时透露了这一消息。

俄罗斯将向在阿布扎比与乌克兰和美国举行的三方会谈派出比前几轮更高层级的代表团。 代表团成员将包括高级外交官和军方领导层代表，这可能表明莫斯科方面已准备好就政治问题和前线局势进行讨论。

在俄罗斯继续对乌克兰发动侵略并违反国际协议的情况下，欧洲各国尚不准备考虑莫斯科关于改变欧洲大陆安全架构的提议。 据彭博社报道，这一立场可能会加剧欧洲盟国与美国总统唐纳德·特朗普政府之间的分歧。

此前，西比加曾阐述了乌克兰在阿布扎比谈判前的主要诉求。

乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫将率领乌克兰代表团参加11月10日至11日在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行的国际谈判。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会议。

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