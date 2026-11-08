Przedstawiciele Europy wezmą udział w rozmowach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, które zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi. Francja będzie reprezentowana podczas tych konsultacji, aby przedstawić stanowisko krajów europejskich.

„Europejczycy będą tam reprezentowani. Francja będzie obecna w Abu Zabi, aby wziąć udział w tych rozmowach” – powiedział szef francuskiego MSZ.

Precyzował, że na razie nie może wskazać konkretnego przedstawiciela Francji, który uda się na konsultacje. Jednocześnie minister podkreślił, że udział strony francuskiej jest zagwarantowany.

„Ale na pewno tam będziemy” – dodał Barro.

Według niego w ciągu ostatnich tygodni kraje europejskie coraz aktywniej przedstawiały swoje stanowisko amerykańskim pośrednikom i podkreślały konieczność uwzględnienia interesów Europy podczas dyskusji na temat przyszłości kontynentu.

„W ostatnich tygodniach Europejczycy zabrali głośniej głos i oświadczyli amerykańskim mediatorom, że dyskusje na temat przyszłości naszego kontynentu są niemożliwe bez uwzględnienia naszych oczekiwań i postulatów” – zaznaczył minister.

Barro wyjaśnił, że to właśnie Francja będzie reprezentować stanowisko krajów Unii Europejskiej podczas negocjacji w Abu Zabi.

„Francja zadba o to, by głos Europy został usłyszany” – oświadczył.

Jednocześnie szef francuskiego MSZ nie ujawnił szczegółów dotyczących formatu udziału strony europejskiej w konsultacjach.

Trójstronne spotkanie z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Moskwa wielokrotnie sprzeciwiała się wcześniej udziałowi przedstawicieli krajów europejskich w trójstronnym formacie rozmów.

Według informacji rosyjskich mediów, rosyjską delegację mogą reprezentować doradca Władimira Putina Władimir Medyński, wiceministrowie spraw zagranicznych Siergiej Riabkow i Michaił Galuzin, a także przedstawiciele dwóch departamentów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej: Igor Kostjukow i Jurij Żigarłowski.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barro w niedzielnym programie radiowym stacji RTL.

Rosja wyśle na trójstronne rozmowy z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi w Abu Zabi delegację wyższego szczebla niż podczas poprzednich rund. W jej skład wejdą wysoko postawieni dyplomaci oraz przedstawiciele dowództwa wojskowego, co może świadczyć o gotowości Moskwy do omówienia zarówno kwestii politycznych, jak i sytuacji na froncie.

Kraje europejskie nie są gotowe do rozpatrywania propozycji Moskwy dotyczących zmiany architektury bezpieczeństwa na kontynencie, dopóki Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy i narusza międzynarodowe porozumienia. Takie stanowisko może pogłębić rozbieżności między europejskimi sojusznikami a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, donosi Bloomberg.

Wcześniej Sybiga przedstawił główne żądania Ukrainy przed rozmowami w Abu Zabi.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyrylo Budanow będzie przewodniczył ukraińskiej delegacji podczas międzynarodowych rozmów, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Czytaj nas na