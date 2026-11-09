Шойгу обвинил Украину и Европу в подготовке к продолжению войны перед переговорами в Абу-Даби

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу накануне нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби выступил с рядом заявлений по поводу войны. Он утверждает, что Киев якобы не готов к решениям, которые могли бы обеспечить долгосрочный мир, а Украина и ее европейские партнеры будто бы готовятся к продолжению боевых действий.

По словам российского чиновника, Москва ценит усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию войны. В то же время он обвинил украинские власти в нежелании обсуждать решения, которые, по его мнению, могли бы привести к прочному миру.

Шойгу также заявил, что Украина и ее европейские партнеры якобы «настроены на продолжение войны», а не на поиск путей мирного урегулирования.

Отдельно секретарь Совбеза РФ выразил недовольство милитаризацией Европы и назвал провокациями действия в приграничных с Россией районах.

Кроме того, Шойгу обвинил Польшу и страны Балтии в систематической модернизации и расширении военной инфраструктуры НАТО. Также он заявил о якобы распространении западными государствами нестабильности в мире.

Все эти заявления прозвучали накануне запланированного раунда переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. В то же время обвинения Шойгу в отношении намерений Украины и европейских государств являются позицией российского чиновника.

Об этом Шойгу заявил во время встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

В переговорную команду войдут пять чиновников: глава делегации Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Европейские представители присоединятся к переговорам о прекращении войны в Украине, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Францию на консультациях будут представлять, чтобы донести позицию европейских стран.

Россия направит на трехсторонние переговоры с Украиной и Соединёнными Штатами в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих раундов. В её состав войдут высокопоставленные дипломаты и представители военного руководства, что может свидетельствовать о готовности Москвы обсуждать как политические вопросы, так и ситуацию на фронте.

Европейские страны не готовы рассматривать предложения Москвы об изменении архитектуры безопасности на континенте, пока Россия продолжает агрессию против Украины и нарушает международные договоренности. Такая позиция может усугубить разногласия между европейскими союзниками и администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Ранее Сибига назвал основные требования Украины перед переговорами в Абу-Даби.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

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