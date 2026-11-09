Российская армия ежемесячно теряет от 40 до 50 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Несмотря на значительные потери, российское командование продолжает наступательные операции против Украины.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что ежемесячные потери российской армии составляют около 43 тысяч человек.

Норвежский военный эксперт, подполковник Палле Юдстебё, объяснил такие показатели усилением украинной обороны и неизменной тактикой российских войск. Украинские защитники сочетают артиллерию с дистанционными средствами поражения, тогда как российское командование продолжает делать ставку на численное превосходство пехоты.

По словам эксперта, Россия пытается компенсировать потери привлечением новых военнослужащих, однако это приводит к дальнейшему росту числа погибших и раненых.

По данным украинской стороны, в сентябре российская армия потеряла более 44 тысяч человек. Эта статистика не имеет независимого подтверждения.

Источник: Dagbladet

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

За первую неделю ноября российская армия потеряла 16 130 военнослужащих. Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Операция Сил обороны Украины по созданию плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра в 2023 году стала историческим событием для украинской армии, несмотря на значительные потери. Такую оценку в интервью проекту «Крым.Реалии» высказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алим Керимов. По его словам, в ходе боев Россия потеряла пять дивизий.

Читай нас в