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Російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тисяч військовослужбовців убитими та тяжкопораненими. Попри значні втрати, російське командування продовжує наступальні операції проти України.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що щомісячні втрати російської армії становлять близько 43 тисяч осіб.

Норвезький військовий експерт, підполковник Палле Юдстебьо пояснив такі показники посиленням української оборони та незмінною тактикою російських військ. Українські захисники поєднують артилерію з дистанційними засобами ураження, тоді як російське командування продовжує робити ставку на чисельну перевагу піхоти.

За словами експерта, Росія намагається компенсувати втрати залученням нових військовослужбовців, однак це призводить до подальшого зростання кількості загиблих і поранених.

За даними української сторони, у вересні російська армія втратила понад 44 тисячі осіб. Ця статистика не має незалежного підтвердження.

Джерело: Dagbladet

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

За перший тиждень листопада російська армія втратила 16 130 військовослужбовців. Це найбільший тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Операція Сил оборони України зі створення плацдарму в Кринках на лівому березі Дніпра у 2023 році стала історичною подією для української армії, попри значні втрати. Таку оцінку в інтерв’ю проєкту «Крим.Реалії» висловив начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Алім Керімов. За його словами, під час боїв Росія втратила п’ять дивізій.

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