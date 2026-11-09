俄罗斯军队每月因阵亡和重伤而损失4万至5万名军人。尽管伤亡惨重，俄罗斯指挥部仍继续对乌克兰发动进攻行动。

北约秘书长马克·吕特表示，俄军每月的伤亡人数约为4.3万人。

挪威军事专家、帕勒·尤德斯特贝中校将这一数据归因于乌克兰防线的加强以及俄军一成不变的战术。 乌克兰守军将火炮与远程打击武器相结合，而俄军指挥部则继续依赖步兵的数量优势。

据该专家称，俄罗斯正试图通过征召新兵来弥补损失，但这导致伤亡人数进一步攀升。

据乌克兰方面称，9月份俄军损失超过4.4万人。该数据尚未得到独立核实。

来源：Dagbladet

自2022年2月24日全面入侵乌克兰以来， 即从2022年2月24日至2026年11月9日，总计约1,609,380人，其中过去24小时内有2,980人。

11月第一周，俄军损失了16,130名军人。这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来单周最高纪录。

尽管付出了巨大代价，乌克兰国防军2023年在第聂伯河左岸克林卡建立桥头的行动，仍成为乌克兰军队的一件历史性事件。 乌克兰武装部队第34独立海军陆战旅参谋长阿利姆·凯里莫夫在接受“克里米亚·现实”项目采访时作出了上述评价。据他称，在战斗中，俄罗斯损失了五个师。

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