Armia rosyjska traci co miesiąc od 40 do 50 tysięcy żołnierzy, którzy giną lub odnoszą ciężkie rany. Pomimo znacznych strat rosyjskie dowództwo kontynuuje operacje ofensywne przeciwko Ukrainie.

Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte oświadczył, że miesięczne straty armii rosyjskiej wynoszą około 43 tysięcy osób.

Norweski ekspert wojskowy, podpułkownik Palle Judstebo, wyjaśnił te dane wzmocnieniem ukraińskiej obrony oraz niezmienną taktyką wojsk rosyjskich. Ukraińscy obrońcy łączą artylerię z bronią dalekiego zasięgu, podczas gdy rosyjskie dowództwo nadal stawia na przewagę liczebną piechoty.

Według eksperta Rosja próbuje zrekompensować straty, angażując nowych żołnierzy, jednak prowadzi to do dalszego wzrostu liczby zabitych i rannych.

Według danych strony ukraińskiej we wrześniu armia rosyjska straciła ponad 44 tysiące osób. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Źródło: Dagbladet

Łączne straty bojowe rosyjskich wojsk od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.

W pierwszym tygodniu listopada armia rosyjska straciła 16 130 żołnierzy. Jest to największy tygodniowy wskaźnik od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Operacja Sił Obronnych Ukrainy mająca na celu utworzenie przyczółka w Krynkach na lewym brzegu Dniepru w 2023 roku stała się historycznym wydarzeniem dla armii ukraińskiej, pomimo znacznych strat. Taką ocenę przedstawił w wywiadzie dla projektu „Krym.Realii” szef sztabu 34. oddzielnej brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy Alim Kerimow. Według niego podczas walk Rosja straciła pięć dywizji.

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