В Москве прекратила работу «Новая газета» — последнее независимое издание России

Российская «Новая газета», выходившая с 1993 года, окончательно прекратила свою деятельность в Москве из-за давления со стороны властей.

Издание, за время существования которого были убиты шесть сотрудников и авторов (в частности, Анна Политковская, Юрий Щекочихин и Анастасия Бабурова), продолжало работу в России даже после отмены судебным решением регистрации печатной версии в 2022 году.

Главный редактор издания и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, покидая редакцию, призвал помнить о российских политзаключённых и добиваться создания новых гуманитарных коридоров в Украине. В Кремле прекращение деятельности издания назвали «обычным ротационным процессом».

«Мы не прощаемся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Потому что «Новая газета» — это не страницы, не сайт. Это идея. Идея, смысл жизни для тех, кто здесь работает. А это убить невозможно. И закрыть невозможно. Мы будем жить. И я уверен, что страна, которая оказалась в это ужасное время, наконец очнется. И как только появятся первые признаки, «Новая газета» вернётся к вам, наши читатели и наши коллеги!», — заявил Сергей Соколов, главный редактор «Новой газеты».

За время существования российской «Новой газеты» были убиты шесть журналистов и людей, связанных с изданием

Среди погибших:

1. Игорь Домников — журналист, скончался в 2000 году после жестокого избиения.

2. Юрий Щекочихин — журналист-расследователь, скончался в 2003 году при обстоятельствах, которые коллеги сочли подозрительными.

3. Анна Политковская — специальный корреспондент, убита в 2006 году.

4. Анастасия Бабурова — внештатная журналистка, убита в 2009 году.

5. Наталья Эстемирова — правозащитница и автор издания, похищена и убита в 2009 году.

6. Станислав Маркелов — адвокат, сотрудничавший с газетой, убит вместе с Анастасией Бабуровой в 2009 году.

Источник: The Moscow Times.

Ранее Европейский суд по правам человека удовлетворил иск российской «Новой Газеты» и других против РФ в связи с запретом публиковать материалы о войне в Украине. Там пришли к выводу, что российские власти нарушили право на свободу слова, запретив отступать от официальной позиции Кремля в освещении войны, а также ряд других прав истцов.

Роскомнадзор заблокировал онлайн-доступ к русскоязычной версии независимого издания Moscow Times из-за публикации статьи об отказе российского ОМОНа участвовать в боевых действиях в Украине.

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