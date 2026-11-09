自1993年起出版的俄罗斯《新报》因受到当局的压力，最终在莫斯科停止了运营。

该报 在创刊期间共有六名员工和撰稿人遇害（包括安娜·波利特科夫斯卡娅、尤里·谢科奇欣和阿纳斯塔西娅·巴布罗娃），即便在2022年法院裁定撤销其纸质版注册后，仍继续在俄罗斯开展工作。

该刊主编、诺贝尔和平奖得主德米特里·穆拉托夫在离开编辑部时呼吁人们铭记俄罗斯政治犯，并争取在乌克兰建立新的人道主义走廊。 克里姆林宫将该报停刊称为“正常的轮换过程”。

“我们不会就此告别。我们一定会想出办法的。因为《新报》不仅仅是报纸版面，也不仅仅是网站。它是一种理念。对于在这里工作的人来说，这是他们的人生目标。而这种理念是无法被扼杀的，也无法被关闭。 我们会继续前行。我坚信，这个身处可怕时期的国家终将振作起来。 一旦出现最初的迹象，《新报》就会回到你们身边，我们的读者和同事们！”，《新报》总编辑谢尔盖·索科洛夫表示。

自俄罗斯《新报》创刊以来，已有六名记者及与该报相关的人员遇害

遇难者包括：

1. 伊戈尔·多姆尼科夫——记者，2000年遭残酷殴打后身亡。

2. 尤里·谢科奇欣——调查记者，2003年在同事们认为可疑的情况下去世。

3. 安娜·波利特科夫斯卡娅——特派记者，2006年遇害。

4. 阿纳斯塔西娅·巴布罗娃——自由撰稿人，2009年遇害。

5. 娜塔莉亚·埃斯蒂米罗娃——人权活动家兼该刊物作者，于2009年遭绑架并遇害。

6. 斯坦尼斯拉夫·马尔凯洛夫——曾与该报合作的律师，于2009年与阿纳斯塔西娅·巴布罗娃一同遇害。

来源：《莫斯科时报》。

此前，欧洲人权法院已裁定支持俄罗斯《新报》等机构针对俄罗斯联邦禁止报道乌克兰战争一事提起的诉讼。 该法院认定，俄罗斯当局通过禁止在报道战争时偏离克里姆林宫的官方叙事，侵犯了言论自由权，同时也侵犯了原告的一系列其他权利。

俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）封锁了独立媒体《莫斯科时报》俄语版的在线访问，原因是该报刊登了一篇关于俄罗斯特警部队（OMON）拒绝参与乌克兰作战行动的文章。

关注我们在