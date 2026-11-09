W Moskwie zaprzestała działalności „Nowaja Gazieta” — ostatnia niezależna gazeta w Rosji

Rosyjska „Nowaja Gazieta”, która ukazywała się od 1993 roku, ostatecznie zaprzestała działalności w Moskwie z powodu nacisków ze strony władz.

Czasopismo, w trakcie którego zginęło sześciu pracowników i autorów (w tym Anna Politkowska, Jurij Szczekočichin i Anastazja Baburowa), kontynuowało działalność w Rosji nawet po unieważnieniu przez sąd rejestracji wersji drukowanej w 2022 roku.

Redaktor naczelny gazety i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dmitrij Muratow, opuszczając redakcję, wezwał do pamięci o rosyjskich więźniach politycznych oraz do dążenia do utworzenia nowych korytarzy humanitarnych na Ukrainie. W Kremlu zaprzestanie działalności gazety nazwano „zwykłym procesem rotacyjnym”.

„Nie żegnamy się. Na pewno coś wymyślimy. Ponieważ «Nowa Gazeta» to nie tylko łamy gazety ani strona internetowa. To idea. Idea, cel życia dla tych, którzy tu pracują. A tego nie da się zniszczyć. I nie da się tego zamknąć. Będziemy żyć dalej. I jestem przekonany, że kraj, który znalazł się w tych strasznych czasach, w końcu się otrząśnie. A gdy tylko pojawią się pierwsze oznaki, „Nowa Gazeta” powróci do was, nasi czytelnicy i nasi koledzy!” – oświadczył Siergiej Sokołow, redaktor naczelny „Nowej Gazety”.

W czasie istnienia rosyjskiej „Nowej Gazety” zamordowano sześciu dziennikarzy i osób związanych z redakcją

Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się:

1. Igor Domnikow – dziennikarz, zmarł w 2000 roku po brutalnym pobiciu.

2. Jurij Szczekochin – dziennikarz śledczy, zmarł w 2003 roku w okolicznościach, które koledzy uznali za podejrzane.

3. Anna Politkowska — korespondentka specjalna, zamordowana w 2006 roku.

4. Anastazja Baburowa — dziennikarka współpracująca, zamordowana w 2009 roku.

5. Natalia Estemirova — obrończyni praw człowieka i redaktorka, porwana i zamordowana w 2009 roku.

6. Stanisław Markelow — adwokat współpracujący z gazetą, zamordowany wraz z Anastazją Baburową w 2009 roku.

Źródło: The Moscow Times.

Wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę rosyjskiej „Nowaja Gazeta” i innych podmiotów przeciwko Federacji Rosyjskiej w sprawie zakazu publikowania materiałów dotyczących wojny na Ukrainie. Sąd uznał, że władze rosyjskie naruszyły prawo do wolności słowa, zakazując odstępowania od oficjalnej narracji Kremla w relacjach o wojnie, a także szereg innych praw powodów.

Roskomnadzor zablokował dostęp online do rosyjskojęzycznej wersji niezależnego wydania „Moscow Times” z powodu opublikowania artykułu o odmowie udziału rosyjskiego OMONU w działaniach wojennych na Ukrainie.

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