W związku ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych wojny budżety rosyjskich regionów nie są w stanie sprostać wypłatom dla rodzin żołnierzy. W niektórych regionach już zaprzestano wypłacania odszkodowań – poinformowała propagandystka kanału telewizyjnego „Solowjow.Live” Anastazja Kaszewarowa.

Według niej trudna sytuacja finansowa zmusiła lokalne władze do masowego ograniczenia wypłat dla rodzin poległych żołnierzy: w niektórych podmiotach Federacji Rosyjskiej kwoty zmniejszono dziesięciokrotnie, a w niektórych przypadkach całkowicie zrezygnowano z wypłat. Ponieważ to właśnie wynagrodzenie pieniężne jest głównym bodźcem dla większości uczestników wojny przeciwko Ukrainie, takie ograniczenie nieuchronnie doprowadzi do zmniejszenia liczby osób chętnych do wyruszenia na front.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojny.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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