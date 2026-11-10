Из-за роста числа погибших на войне бюджеты российских регионов не справляются с выплатами семьям военнослужащих. В некоторых регионах уже прекращают выплачивать компенсации, сообщила пропагандистка телеканала «Соловьев.Live» Анастасия Кашеварова.

По её словам, сложная финансовая ситуация вынудила местные власти массово сокращать выплаты семьям погибших военнослужащих: в некоторых субъектах РФ суммы уменьшили в десять раз, а кое-где выплаты отменили полностью. Поскольку именно денежное вознаграждение является главным стимулом для большинства участников войны против Украины, такое сокращение неизбежно приведет к уменьшению числа желающих отправиться на фронт.

В Петербурге из-за бюджетного кризиса почти в девять раз снизили выплаты за вербовку на войну.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

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